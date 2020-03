Giudice Sportivo, sesta sanzione per Radu. In dieci saltano la prossima di A

Sono stati resi noti dalla Lega di Serie A, attraverso il comunicato ufficiale n°198, i provvedimenti relativi alle quattro partite di campionato disputate nel weekend appena concluso. In casa Lazio solo una sanzione, la sesta stagionale a carico di Stefan Radu. Cinque gli squalificati: Giulio Donati del Lecce, fermato un turno con la prova tv per aver pronunciato un’espressione blasfema al 15esimo del primo tempo; i tre giocatori del Bologna ammoniti contro i biancocelesti (Bani, Schouten e Santander) e il cagliaritano Joao Pedro. A questi vanno aggiunti gli altri cinque calciatori squalificati la scorsa giornata che, non essendo scesi in campo, sconteranno il turno di stop nel prossimo turno. Si tratta di Mateju del Brescia, Dalbert della Fiorentina, Strefezza della Spal, Murru e Ramirez della Sampdoria e Veloso del Verona.

