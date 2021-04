Giudice sportivo: un senatore della Lazio entra in diffida

Arrivati a questo punto del campionato ogni partita può essere decisiva per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La Lazio sta cercando di conquistare con le unghie e con i denti la qualificazione alla prossima Champions League e dover affrontare i prossimi match con qualche giocatore assente per squalifica potrebbe compromettere tutto. Dopo il Napoli, i biancocelesti ospiteranno il Milan all'Olimpico e sarà quindi importante preservare i diffidati. Oltre a Acerbi, Caicedo, Fares e Luis Alberto, alla lista dei giocatori a rischio squalifica si è aggiunto Marco Parolo, ammonito contro il Benevento. La conferma è arrivata dal comunicato della Lega che ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo. Akpa Akpro invece ha ricevuto l'ottavo cartellino giallo. Parlando della sfida di giovedì contro i partenopei, Gattuso dovrà fare a meno di Diego Demme, squalificato dopo la sua quinta ammonizione.