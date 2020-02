Giuffredi: “Oltre a Giroud, la Lazio non ha ritenuto ci fossero giocatori pronti sul mercato”

Tanto breve quanto intensa. La trattativa, poi fallita, per portare Giroud alla Lazio ha tenuto tutto l'ambiente sulle spine per almeno 72 ore. La società ci ha provato, aveva individuato il francese come la vera occasione della sessione invernale di trattative. Oltre a lui, poco altro. Come spiega Mario Giuffredi (agente tra gli altri anche dell'ex Sprocati, ndr) a Tuttomercatoweb.com: “Rispetto agli ultimi anni è stata una finestra di mercato emozionante, ci sono tre squadre in lotta per lo Scudetto, altre per la Champions e per l’Europa League. C’è competizione in tutte le zone della classifica e così ogni club ha provato a rinforzarsi. Se dalla Lazio ci si aspettava qualcosa in più? I biancocelesti hanno fatto un tentativo per Giroud, senza successo. Per rinforzarsi serve un giocatore forte, altrimenti meglio non toccare certi equilibri. La Lazio non ha ritenuto che sul mercato ci fossero giocatori pronti per migliorare la squadra in questi sei mesi, oltre al francese”.

