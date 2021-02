Giuseppe Conte, il discorso dell'ex Premier: "Ci sono e ci sarò sempre"

L'ormai ex premier Giuseppe Conte è intervenuto nella giornata di oggi in collegamento esterno da Palazzo Chigi per un breve intervento dopo le sue dimissioni: "Ringrazio il presidente Mattarella, ringrazio tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del progetto politico. Ieri abbiamo, con il nuovo presdiente Mario Draghi, avuto un colloquio lungo e aperto, gli ho fatto gli auguri. C'è chi mi crede un ostacolo alla nuova esperienza. Non mi conosce o è in malafede, i sabotatori cerchiamoli altrove. Io lavorerò per il bene del Paese e per la formazione di un nuovo governo nell'interesse dei cittadini. Auspico un governo politico, con sufficiente coesione per operare delle scelte politiche, non possiamo affidare queste scelte a squadre di tecnici. Mi rivolgo amici del M5s: io ci sono e ci sarò, come pure dico agli amici del Pd e di LeU: dobbiamo continuare a lavorare insieme, per una alleanza nel nome dello sviluppo sostenibile. Il nostro è un progetto forte concreto, che offre prospettive reali per modernizzare l'Italia nel segno della transizione energetica e digitale e della coesione sociale".

