Poli: "La Lazio può far male al Cagliari. Su Muriqi..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex biancoceleste Fabio Poli ha parlato così in merito alla sfida con il Cagliari: "I sardi sono un'anomalia, per la rosa che hanno non dovrebbero stare in quella zona di classifica. Di Francesco ha buone idee, ma se non vengono interpretate bene dai calciatori bisogna riflettere. I risultati non gli stanno dando ragione. Che partita mi aspetto? Sulla carta sarà una gara interessante, la mentalità offensiva del Cagliari può essere d'aiuto per la Lazio, che può far male ai sardi. Potrebbe essere un match spettacolare magari con tanti gol ".

MURIQI - "Il kosovaro è in crescita, sta cominciando ad adattarsi. Se messo in condizione di segnare, sfruttando il suo colpo di testa con dei cross può essere un'arma importante, mentre può perdere molto se gli viene richiesto di spaziare nel campo e venire spesso incontro ai compagni ".