Gli Altri Laziali: esordio per Acerbi, Novella una certezza ed Escalante…

SERIE A

ACERBI (Inter) - Parte titolare Francesco Acerbi e disputa 79’ nella sconfitta dell’Inter per 3-1 contro l’Udinese. Per il difensore centrale si tratta dell’esordio in Serie A con la maglia neroazzurra, dopo quello assoluto in Champions contro il Viktoria Plzen.

AKPA AKPRO (Empoli) - Non è sceso in campo l’ivoriano nella vittoria dei toscani contro il Bologna. Akpa ha dovuto scontare il turno di squalifica rimediato nella partita contro la Roma.

ESCALANTE (Cremonese) - Titolare nella partita contro la Lazio, ancora proprietaria del suo cartellino, la sua sfida con il passato dura 45’. Nel secondo tempo viene sostituito sul risultato di 3-0 per i biancocelesti.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) - Vince per 1-0 la Ternana contro il Perugia, Raul Moro resta in panchina fino all’85’, quando subentra per gestire il risultato. Nell’ultima sfida aveva accusato un fastidio muscolare.

CICERELLI (Reggina) - Altra presenza da subentrato per Emanuele Cicerelli. L’ala parte dalla panchina contro il Cittadella e subentra al 69’ contribuendo alla realizzazione del 3-0 definitivo.

SERIE C

LOMBARDI (Triestina) - Non rientra tra i convocati della partita tra Triestina e Provercelli l’ex Primavera Cristiano Lombardi. Per lui si teme un nuovo stop.

ARMINI (Potenza) - Resta di nuovo in panchina Nicolò Armini nel pareggio per 1-1 tra il Potenza e il Foggia.

ROSSI (Monterosi) - Risulta tra i convocati, ma non siede neanche in panchina Alessandro Rossi. Il centravanti avrebbe accusato un problemino fisico che lo ha costretto a dare forfait per la partita contro il Crotone, persa 1-0.

NOVELLA (Picerno) - Non lo toglie più nessuno dal campo, neanche per riposare. Novella si conferma titolare inamovibile del Picerno, anche nella sconfitta contro la Turris.

FURLANETTO (Renate) - Ancora in panchina Alessio Furlanetto. Il portiere classe 2002 ha solo assistito alla sfida vinta dal suo Renate contro la Juventus U-23.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Resta di nuovo fuori dai convocati Jony, alle prese con l’ennesimo infortunio. Lo spagnolo non ha potuto aiutare i compagni nella partita persa contro il Real Zaragoza.

DURMISI (Leganés) - Parte titolare e resta in campo per 66’ Riza Durmisi nella partita Leganés-Burgos, terminata 0-0.

SERIE A (BRASILE)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Non ha recuperato Andre Anderson dal suo infortunio, il giocatore resta fuori dai convocati nella partita tra il suo San Paolo e il Cesarà.

