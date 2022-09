Golden Foot 2022, i candidati scendono a 30: c'è ancora un laziale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Lo scorso 20 luglio era stata resa nota la lista dei 50 candidati scelti per concorrere al premio Golden Foot 2022. Il riconoscimento è destinato a tutti quei calciatori di almeno 28 anni che si sono distinti per meriti sportivi individuali e di squadra. Il vincitore sarà scelto in base alle votazioni del pubblico effettuate via web tramite il sito ufficiale della manifestazione e potrà lasciare l'impronta dei propri piedi dorati sulla Champions Promenade. Il campo è stato ora ristretto a 30 candidati e restano tuttora in corsa quattro italiani: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Jorginho e il laziale Ciro Immobile.

Gli altri nomi della lista: Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Cesc Fabregas, Olivier Giroud, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Mauro Icardi, Shinji Kagawa, Harry Kane, N'Golo Kantè, Wu Lei, Robert Lewandowski, Marcelo, Juan Mata, Lionel Messi, Alvaro Morata, Thomas Muller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Son Heung-min, Thiago Silva, Luis Suarez, Virgil van Dijk e Burak Yilmaz.

Per il Golden Foot femminile invece restano in lizza le azzurre Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Sara Gama, Cristiana Girelli e Laura Giuliani.