Gomez a segno, Luis Alberto lo applaude: "Fenomeno". Ma la classifica degli assist... FT

Ha permesso all'Atalanta di vincere ieri sera, segnando un gol contro il Parma allo scadere fondamentale. Di chi stiamo parlando? Del Papu Gomez, sempre più anima e cuore del club lombardi. I bergamaschi restano in corsa per il secondo posto a 78 punti, a -1 dall'Inter e in attesa di Lazio-Brescia di stasera. Tra i commenti sotto al post Instagram del Papu,ripreso a esultare proprio dopo il gol, c'è anche quello di Luis Alberto che scrive "fenomeno", complimentandosi con l'argentino. I due centrocampisti duellano per accaparrarsi la palma di miglior assist man della Serie A. Nella classifica lo spagnolo della Lazio è al comando a quota 15, mentre l'atalantino è secondo a 14. Il match di stasera contro il Brescia è un'altra ghiotta occasione per Luis Alberto di allungare su Gomez: c'è una partita da vincere e altri da assist da consegnare a Immobile e compagni.

Lazio - Brescia, probabili formazioni: torna Lazzari, ballotaggio in attacco

Calciomercato Lazio, i tifosi votano David Silva: “Ti vogliamo a Roma”

TORNA ALLA HOME PAGE