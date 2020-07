Calciomercato Lazio, i tifosi votano David Silva: “Ti vogliamo a Roma”

CALCIOMERCATO LAZIO DAVID SILVA- Chiamiamola suggestione di mezza estate o sogno degli inguaribili romantici, ma i tifosi della Lazio sperano di abbracciare David Silva. Il centrocampista spagnolo, appena svincolatosi dal Manchester City, è alla ricerca di una squadra ed è stato avvicinato da molti club. Il calciatore si prenderà qualche settimana prima di decidere il da farsi. Per lui sono arrivate offerte da Europa, Stati Uniti ed Emirati Arabi, alcune ricchissime dal punto di vista economico. Tra queste ci sarebbe anche quella dei capitolini, leggermente più bassa ma che offrirebbe all'iberico la possibilità di giocare ancora in Champions League. Inzaghi sogna un rinforzo importante per il suo centrocampo da affiancare a Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Il campione del mondo del 2010 sarebbe la ciliegina sulla torta, ma soprattutto sarebbe un grandissimo colpo a effetto sia per l'aspetto tecnico tatti, sia per l'esperienza e anche, aspetto da non sottovalutare, da un punto di vista ambientale. La voce, infatti, ha fatto impazzire il popolo laziale che sogna di affiancare Merlino, come lo chiamano al City, al Mago Luis Alberto. Nonostante la folta concorrenza, in tanti sognano di abbracciare lo spagnolo

LE MOSSE DEI TIFOSI - I tifosi biancocelesti, nonostante l'invito alla calma, non si sono arresi e hanno deciso di muoversi direttamente. Sognano di veder approdare David Silva sulle rive del Tevere per un affare che ricorda in tutto e per tutto quello che portò nella Capitale Miro Klose. L'assalto è partito su Instagram con i sostenitori della Lazio che hanno cominciato a commentare i contenuti del fantasista di Arguineguin. "Vieni alla Lazio", "Ti aspettiamo a Roma" e "Scegli la Lazio" sono i commenti più comuni sotto le foto di David Silva. Bisognerà aspettare qualche settimana e la concorrenza ripetiamo è folta e spietata, ma il calciomercato è ancora lungo e la speranza è l'ultima a morire. Basterà la voglia dei laziali per vedere l'ex City all'Olimpico? Ai posteri del calciomercato l'ardua sentenza.

