Gran Galà del Calcio: Atalanta miglior squadra del 2018/19. Seguono Lazio e Juve

Lo storico piazzamento in Champions League vale all'Atalanta il premio di miglior squadra del 2018/19. Lazio e Juventus, le altre due candidate e detentrici di Coppa Italia e Scudetto, restano a bocca asciutta. Non è l'unico “titolo” assegnato ai nerazzurri in questo Gran Galà del Calcio. Anche Gian Piero Gasperini, infatti, è stato premiato come miglior allenatore dell'annata appena trascorsa. Il presidente dei bergmaschi Antonio Percassi ha commentato così la vittoria: “La soddisfazione più grande? I conti in ordine. Non è un dettaglio. Facciamo investimenti e programmazione sulle cose che possiamo permetterci di fare. Siamo sulla buona strada”.

