Gravina: "Se mi ricandido? C'è da capire se ci sono i presupposti..."

Nel corso della conferenza stampa post-Consiglio Federale odierno, l'attuale presidente della FIGC Gravina si è espresso anche in merito a una sua eventuale ricandidatura. In particolare, ha ribadito come in atto ci sia "un confronto molto aperto, ispirato ai principi della democrazia. Da questi colloqui tirerò le somme e successivamente comunicherò la decisione. Ho la consapevolezza di avere numeri molto importanti, ma è da capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e con una progettualità prospettica per il calcio italiano. Loro possono scegliere, noi dobbiamo capire". Tra le componenti c'è anche la Lega di Serie A: "Quanto chiesto da alcuni club di Serie A in termini di autonomia è stato riconosciuto da noi, nonostante non rientrasse in nessun decreto legge. Continuo a ripetere che non è il momento dello scontro, ma delle progettualità".

