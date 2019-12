Graziani: "Lazio in un gran momento, e se batte la Juventus..."

La Lazio è terza in classifica, sognare non è reato. Ai microfoni di TMW è intervenuto Ciccio Graziani: "Tra Lazio e Roma in questo momento scelgo la Lazio. I biancocelesti sono in un gran momento, hanno infilato sei vittorie consecutive. Ora è davanti in classifica, è logico avere questo rispetto. Tra un po' di settimane se ne può riparlare. Se si possono attaccare al treno scudetto? Per me no. Siamo alla 15a giornata, mancano ancora tante partite alla fine. C'è spazio per poter rimediare, alla lunga sarà difficile per Roma e Lazio competere. Se vincono, però, si può cominciare a sognare. Chi prendo tra Sarri e Inzaghi? Io dico Sarri, perchè ha portato qualcosa di nuovo sulla scena italiana. Simone Inzaghi è bravo, ha un gran futuro ma non ha portato alcuna novità tattica".

