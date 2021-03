Graziani: "Scontata l'uscita dalla Champions della Lazio, ma..."

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Ciccio Graziani ha parlato anche dell'uscita delle squadre italiane in Champions, tra cui la Lazio: "Va precisato che per Atalanta e Lazio si tratta di due uscite scontate, i bergamaschi a a testa alta, la Lazio meno anche se gli episodi sia nell'uno che nell'altro caso hanno inciso un po' vedi l'espulsione di Freuler e quel rigore non dato a Milinkovic all'andata. In ogni caso Real e Bayern erano più forti. Il problema è che l'Inter è uscita ai gironi e la Juve agli ottavi contro il Porto in quel modo ".

Francesca Manzini si sposa: fiori d'arancio per la figlia del team manager della Lazio

UFFICIALE - De Rossi entra nello staff di Mancini in Nazionale

TORNA ALLA HOME PAGE