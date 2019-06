Grecia - Italia, probabili formazioni: Acerbi e Immobile verso la panchina

Mentre le azzurre e l'Under 21 saranno impegnati rispettivamente nel Mondiale e nell'Europeo di categoria, la stagione del grande calcio maschile terminerà con i match di qualificazione ai prossimi Europei. Tanti i biancocelesti impegnati (ieri è stata la volta di Marusic, Durmisi e Milinkovic) tra cui i due azzurri Acerbi e Immobile. Grecia - Italia andrà in scena questa sera ad Atene (Rai 1 ore 20:45) e sarà valida per la terza giornata del girone J, guidato proprio dalla squadra di Mancini a punteggio pieno con 6 punti. Il ct ex Lazio proporrà l'ormai consueto 4-3-3, in cui almeno inizialmente dovrebbe fare a meno sia di Acerbi che di Immobile. Sirigu prenderà il posto di Donnarumma (out dai convocati perché infortunato) e in difesa – oltre all'ormai collaudata coppia Bonucci-Chiellini – dovrebbero agire Florenzi ed Emerson Palmieri sugli esterni. Centrocampo di qualità con Jorginho a fare da regista affiancato da Barella e Verratti, mentre in attacco Quagliarella è il favorito come punto di riferimento centrale (ma attenzione al ballottaggio con Belotti). Ai suoi lati probabile titolarità per i due assi del vivaio della Fiorentina, Chiesa e Bernardeschi. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre:

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Manolas, Siovas, Papastathopoulos; Mavrias, Zeca, Samaris, Koutris; Fortounis; Masouras, Koulouris. All. Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella (Belotti), Chiesa. All. Mancini.

