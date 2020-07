Guai in vista per i fratelli Traorè: falsa identità, ora rischiano maxi squalifica

È arrivata nelle ultime ore una notizia piuttosto particolare che coinvolge i fratelli Traorè. Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 del Sassuolo, e Amad Traorè, attaccante classe 2002 dell’Atalanta, avrebbero mentito sulla propria identità per riuscire ad arrivare in Italia. I due ora rischiano una pesante squalifica. Le due società italiane sono estranee ai fatti. La Procura di Parma ha accusato di falso favoreggiamento dell’immigrazione clandestina cinque ivoriani tra cui Hamed Mamadou Traorè che sarebbe diventato un padre in prestito per i due giovani calciatori. L’inchiesta è iniziata dopo le dichiarazioni di Giovanni Damiano Drago, arrestato nel 2017 nell’operazione “Piccoli elefanti”. Quest’ultimo ha dichiarato che tale Tehe, imputato nella sua stessa inchiesta, avrebbe consentito l’ingresso clandestino di cinque giovani calciatori ivoriani tra cui i fratelli Traorè. I due ora rischiano una lunga squalifica simile o addirittura maggiore a quella che rimediò Eriberto, ex calciatore del Chievo, conosciuto come Luciano. L’ex centrocampista fu costretto a stare lontano dai campi per 6 mesi. Il centrocampista del Sassuolo è tra i convocati di De Zerbi per la partita dell'Olimpico. Quella di oggi, però, potrebbe essere una delle sue ultime partite in stagione.

