Hernanes: "Ecco quanto vale un gol al derby. Spero che la Lazio..."

La Lazio vince il derby, si conferma ‘padrona’ della Capitale e conquista tre punti fondamentali in chiave Champions. A distanza di qualche giorno dalla stracittadina, ai microfoni di Radio Radio, Hernanes ha espresso le sue sensazioni sul momento dei biancocelesti: “Per la Lazio, lo spero tantissimo: penso che possano riuscire ad entrare in Champions. Sono la squadra che gioca il migior calcio dopo il Napoli, ha un’identità di gioco di squadra ed è molto importante”.

GOL AL DERBY - “Una di quelle gioie che non si dimenticano. Poi Roma è una città speciale e quindi conta molto: fai parte nella storia di una partita molto sentita e fai parte quindi di quella categoria di pochi giocatori che riescono a segnare in questo scontro. Zaccagni domenica ha fatto un bel gol, un gol vincente e storico, ma soprattutto speciale. Per quanto riguarda quella Coppa Italia vinta contro la Roma, sapevamo dell’importanza della partita: abbiamo scritto una storia indimenticabile”

LAZIO - Dove mi posizionerei in campo? Potrei essere la punta del rombo, no? Manca quella posizione li. Giocherebbe Felipe Anderson spostato a sinistra, anche se sta giocando bene anche punta. In sostanza, 442 con rombo in mezzo al campo, ovviamente”

MARCOS ANTONIO - "Se avrà possibilità? Dipende da tante cose. I colpi ce li ha, bisogna capire solo se lui avrà la pazienza di aspettare il suo momento. A volte quando si è giovani si vogliono le cose un po’ in fretta e si diventa impazienti. Bisogna quindi solo osservare se lui avrà la pazienza necessaria. Secondo me è un giocatore di buona tecnica, veloce con il pensiero, quindi lo vedo bene nel gioco di Sarri, ci si adatta bene. Per la Lazio può essere un giocatore importante che può dare il suo contributo negli anni“.

