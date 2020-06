Hernanes: "Lazio, per lo scudetto faccio il tifo per te. Difficile correre al ritmo della Juve"

Hernanes, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, si è espresso sulla lotta scudetto in Serie A, che sembra coinvolgere Lazio e Juventus. Nell'intervista, l'ex biancoceleste, che ha alle sue spalle un passato a Torino, ha ammesso di tifare per la squadra di Inzaghi: "La Lazio veniva da un momento incredibile, secondo me è stata penalizzata da questa sosta. Non era facile fare una corsa così alla pari con la Juve, che è più abituata a fare un campionato del genere. Faccio il tifo per loro perché sarebbe bello dopo tanti anni di successi della Juventus se la Lazio vincesse".

