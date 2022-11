Hernanes su Roma-Lazio: “Felipe non mi dispiace. Ecco cosa serve per vincere”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto solo come Hernanes, è stato un protagonista assoluto di tanti derby giocati con la maglia della Lazio. L'ex biancoceleste, oggi imprenditore ma rimasto nel cuore dei laziali, ha detto le sue sensazioni sulla sfida di domani tra Sarri e Mourinho nel corso di un'intervista concessa a Il Messaggero. Queste le parole del Profeta: "Ci vuole cuore caldo, ma la testa e i piedi devono essere freddi. Con i sentimenti negativi non si va da nessuna parte. È impossibile aspettarsi qualcosa, il derby è imprevedibile. Non mi dispiace Felipe Anderson da falso nueve. Gravi le assenze di Immobile e Milinkovic-Savic: loro sono i migliori".