Hitzfeld: "Lazio - Borussia partita equilibrata, ma se i tedeschi vanno In vantaggio..."

La Lazio dovrà affrontare una sfida importante, nel grande palcoscenico della Champions League: il Borussia Dortmund affronterà i biancocelesti tra le mura dell'Olimpico. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex tecnico della squadra tedesca Ottmar Hitzfeld: "Credo che saranno partite equilibrate. Il Borussia Dortmund deve ancora trovare un equilibrio. Si tratta di una squadra giovane, non abituata a giocare in campo internazionale. Quando gli avversari hanno qualità il Borussia va in difficoltà, proprio perché i tanti giovani, inevitabilmente, peccano di inesperienza. In partite contro squadre strutturate come Lipsia e Bayern si vede. Importante non permettere al Dortmund di andare in vantaggio. I giocatori di Favre si esaltano a campo aperto, in quello sono eccezionali. Veloci, tecnici, intelligenti. Limitarli diventa difficile".