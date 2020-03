I fratelli Inzaghi al comando in Italia: vola la Lazio, corre il Benevento

LAZIO E BENEVENTO, INZAGHI AL COMANDO - Dalla Serie A alla B, dal volo altissimo della Lazio alla corsa senza freni del Benevento, in questo momento tutto è condensato in un solo nome: Inzaghi. I fratelli, Simone e Filippo, comandano ovunque in Italia: il primo si è preso la vetta della classifica battendo il Bologna e approfittando dello del rinvio di Juve-Inter, il secondo domina ormai da tempo. I fratelli Inzaghi non stanno risparmiando nessuno, si sono presi la scena. I biancocelesti sono primi a 62 punti, le Streghe a 63 con 17 punti di margine dalla seconda (Frosinone) e vedono la promozione ad un passo. Entrambi stanno facendo qualcosa di incredibile, storico, e lo stanno facendo insieme seppur a distanza. Stesso sangue, stessa passione, stesso momento magico da condividere in famiglia. Ora comandano loro.

