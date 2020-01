Ielpo: "Se in forma la Lazio può battere chiunque, spero possa svoltare"

Il campionato è ancora lungo, ma la Lazio ha conquistato una serie di risultati che permettono di sognare. Ai microfoni di TMW è intervenuto Ielpo: "La Lazio fa ancora troppa fatica a vincere le partite, deve sempre giocare bene per vincere. Quando è in forma può battere chiunque, ma ogni tanto ha qualche blackout, cosa che non deve accadere a chi deve vincere uno scudetto. Per il resto è una squadra davvero competitiva, spero che possa svoltare".

