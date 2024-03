IL 20 E IL 21 APRILE "MERAVIGLIOSA - LA LAZIO PIÙ BELLA DI SEMPRE" A LATINA

Aspettando Latina, Meravigliosa è al giro di boa. Ci sarà il 20 aprire la prossima tappa , la quinta, ma intanto si può fare benissimo una riflessione su quello che sono state le quattro città toccate fino ad oggi. Una manifestazione sicuramente in crescendo,che ha visto da Viterbo a Tivoli un incremento esponenziale di Tifosi che nel visitare la mostra, Vogliono tramandare alle nuove generazioni la nostra gloriosa storia. Ed è allora nella città dei papi Che si è cominciato, Gli adulti che raccontavano ai figli venuti per farsi fotografare con Olimpia, Le gesta degli eroi del 74, totalmente immersi dai viterbesi. Si è passati poi a Fiumicino, Dove i laziali passavano entrambi i giorni in quella sala comunale, assieme ad altri tifosi, come si fa in soave ambiente famigliare. Vico nel Lazio ha ospitato con cortesia e gentilezza il popolo laziale, che girando in quel fantastico borgo medievale ha saputo apprezzarlo, non solo perché era vestito di bianco celeste. Poi è venuta Tivoli, una città radicata nelle gesta degli eroi bianco celesti, tanto da far sembrare che la Lazio non è nata a Piazza della libertà, ma nella vecchia Tibur, vedere bambini affascinati dalle gesta dei pionieri, tanto da farsi fotografare con i cimeli di Piola alla pari di quelli di Lulic e Immobile, Fa capire che in questo territorio la Lazialità e radicata da tante generazioni. Certamente il crescendo naturale del interesse per questa manifestazione è dovuto Alle positive sensazioni che i visitatori hanno trasmesso ai loro amici Laziali, Ma un applauso va fatto a chi l'ha divulgata a tal punti di arrivare al cuore della gente, I tifosi innanzitutto, motori inesauribili onorati di farne parte, ma anche i media Radiosei e Lazialità e alla Lazio Calcio, che ha appoggiato sin dall’inizio la manifestazione patrocinandola e soprattutto permettendo di mandare olimpia e Bernabè che ha permesso di far arrivare migliaia di bambini dentro la storia biancoceleste, con la certezza che domani seguiranno la via segnata dai genitori. ......Prossima Tappa 20/21 Aprile a Latina.

Seguite gli sviluppi e dettagli più approfonditi sulla pagina Facebook della manifestazione "Lazio Meravigliosa"

Sulla pagina Facebook “Lazio Meravigliosa” potrete trovare orari e appuntamenti per entrambi i giorni.

L’ingresso è sempre gratuito. [ CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE O SCORRI A FINE ARTICOLO ]

Di seguito la Locandina con tutte le date: