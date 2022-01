Il Copenhagen vince in amichevole: Vavro subito protagonista

La seconda avventura di Denis Vavro con la maglia del Copenhagen inizia nel migliore dei modi. Il difensore, arrivato pochi giorni fa in prestito dalla Lazio, ha fatto subito colpo sull'allenatore Thorup che lo ha lanciato subito dal primo minuto al centro della sua retroguardia. Lo slovacco, praticamente quasi mai chiamato in causa da Sarri in questa prima parte di stagione, è partito dal primo minuto nell'amichevole disputata oggi contro gli estoni del Flora. Il match è terminato con un secco 3-0 per i danesi con tutte le reti realizzate nel primo tempo. La terza marcatura, realizzata al minuto 36, è un autogol che ha come protagonista proprio Vavro. L'ex biancoceleste conclude a rete, il suo tiro verso la porta viene deviato e termina in fondo al sacco. Il gol non viene assegnato a Denis che comunque può festeggiare un ottimo esordio con la sua nuova maglia.