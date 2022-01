Vavro: “Lazio scelta frettolosa. Non ho avuto una seconda possibilità”

Denis Vavro è ormai un calciatore del Copenaghen, il suo trasferimento in Danimarca è avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto. A distanza di qualche giorno, l’ex biancoceleste è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio ai microfoni di Šport24.sk: “Non me ne pento. Ci ho provato e ho scoperto com'è il campionato italiano. Forse se fossi andato da qualche altra parte, oggi potremmo parlare di un club diverso dal Copenaghen. Uno deve affrontarlo. È come essere delusi sul lavoro. Sono rimasto deluso dalla Lazio. Non solo io, i miei amici, la famiglia e l'agente”

ITALIA – Sulla decisione di trasferirsi in Italia nonostante la giovane età, ha dichiarato: “Forse è stato frettoloso, non dico di no. Forse se avessi aspettato un altro anno, sarebbe stato diverso. Non si sa mai. L'ho provato e non ha funzionato per niente. Ora comincio come dall'inizio. Ho 26 anni ed è un'età su cui puoi ancora costruire. Non sono né giovane né vecchio”

ALLENATORE – In merito alla scelta di andare a giocare in un grande club senza fare un percorso graduale e quindi senza troppa esperienza professionale, ha dichiarato: “Chi come me ha fatto lo stesso errore? Ti dirò un nome Milan Škriniar. Il primo semestre in Italia non è stato facile per lui e voleva tornare. Ma poi ha avuto una possibilità e non l'ha lasciata andare e l'ha afferrata. Al contrario, non ne ho avuto la possibilità. Ho avuto una partita e non di più. Non conto l' Europa League. Quindi si tratta se l'allenatore gli dia una possibilità. Un giocatore può fare qualsiasi cosa per giocare. Tuttavia, se l'allenatore non gli dà una possibilità, può fare quello che vuole”.

COPENAGHEN – Dopo tre anni è tornato al club danese e sul trasferimento ha rivelato: “Non volevo più aspettare. Il Copenaghen era interessato all'estate, ma la Lazio non mi ha lasciato andare. È successo solo ora. Erano molto interessati a me, il che mi ha fatto piacere ed è per questo che sono venuto qui. Volevo tornare dove stavo andando bene e dove ero davvero felice”

