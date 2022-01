Jony, l'ex compagno Lora non ha dubbi: "Allo Sporting renderebbe dal minuto uno"

Mentre si rincorrono le voci che vorrebbero Jony vicino al ritorno tra le fila dello Sporting Gijon, Alberto Lora, suo compagno quando entrambi giocavano per la squadra asturiana, è intervenuto ai microfoni di Deportes COPE Asturias. Il calciatore ha spiegato il suo punto di vista: "Quando ho saputo dell'interesse dello Sporting per Jony? Ho sorriso. Tutti i tifosi sarebbero contenti di rivederlo, sarebbe una notizia magnifica. Se la vedo un'ipotesi reale? È complicato per il contratto che ha Jony, per quello che guadagna nella Lazio. Lo Sporting, Jony e la Lazio dovranno lavorare per trovare una soluzione".

Poi ha proseguito: "Lo conosciamo, sappiamo che renderebbe dal mino uno. L'ha fatto vedere l'ultima volta, per la sua qualità e la voglia ha dimostrato il giocatore che è. Viene da un periodo di fermo, però lo potrà sostituire con la motivazione di tornare a giocare nello Sporting. Da questo punto di vista non ho dubbi. Se l'ho sentito? Non voglio disturbarlo, però sto sperando che l'operazione possa andare a buon fine".

