Il Lecce già punta la Lazio: la squadra di Liverani arriva oggi a Roma

Non perde tempo il Lecce, anzi. Nonostante la sfida con la Lazio sia programmata per la prossima domenica (ore 15, Stadio Olimpico di Roma), già dalla giornata di oggi i giallorossi raggiungeranno la Capitale per il ritiro pre-partita. Non si stratta una scelta punitiva di mister Liverani - come dimostra il buon inizio di campionato dei pugliesi - bensì di una decisione dettata dall'impraticabilità sia del campo d'allenamento della società che del terreno di gioco del Via del Mare (lo stadio del Lecce ndr), sottoposti a lavori di manutenzione. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, la squadra allora soggiornerà presso il Mancini Park Hotel di Roma, struttura che ha già ospitato i ragazzi di Liverani in passato. Nel frattempo la Lazio dovrà invece preparare la sfida contro il Celtic del prossimo giovedì, e chissà che l'ex centrocampista biancoceleste non faccia dunque un salto all'Olimpico per studiare i suoi prossimi avversari e vivere una serata amarcord.

L'ANGOLO TATTICO DI MILAN - LAZIO: LUIS ALBERTO CREA, PIOLI DISTRUGGE

LAZIO, LUIS ALBERTO E' IL MAGO DEGLI ASSIST

TORNA ALLA HOMEPAGE