Il Siviglia vince l'Europa League: sui social i complimenti di Luis Alberto - FT

Per la sesta volta nella sua storia il Siviglia alza al cielo l'Europa League. La squadra di Lopetegui affronta l'Inter in finale, imponendosi per 3-2 grazie alla doppietta di de Jong e alla marcatura di Diego Carlos. Sui social sono arrivati praticamente ovunque i complimenti nei confronti degli andalusi, a cui si è aggiunto Luis Alberto. Lo spagnolo della Lazio ha pubblicato su Instagram una 'IG story': inquadrando la televisione, ha aggiunto: "Complimenti campioni". Poi, un messaggio rivolto direttamente a Jesus Navas, capitano della squadra e in lacrime al termine della sfida: "Non c'è nessuno che lo meriti più di te".

