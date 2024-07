Immobile, anche Cataldi saluta Ciro: "La Lazio sarà sempre casa tua!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Anche Danilo Cataldi ha voluto salutare pubblicamente Ciro Immobile, approdato in Turchia per iniziare una nuova avventura con la maglia del Besiktas. Il centrocampista della Lazio ha condiviso su Instagram alcuni scatti con l'attaccante, per poi aggiungere: "Giocare e condividere lo spogliatoio con te è stato un onore e un piacere. Ci hai fatto esultare per 207 volte. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Trofei, debry, emozioni. Il momento dei saluti è sempre difficile, ma questo non è un addio, è un arrivederci. In bocca al lupo, Ciro. Ti auguro il meglio. Il tuo nome è nella storia della Lazio e questa sarà sempre casa tua. Ti voglio bene".

TORNA ALLA HOMEPAGE