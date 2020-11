Immobile, il fratello contro La Gazzetta dello Sport: "Ora in prima pagina, mentre con la Scarpa d'Oro..." - FT

Continua ad alimentare polemiche l'operato de La Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano sportivo è, secondo tanti tifosi, particolarmente insistente su argomenti che mettono in una luce tutt'altro che buona la Lazio. Anche questa mattina il caos tamponi, e i risultati differenti ottenuti dal laboratorio di Avellino e da quello romano, ha "meritato" la prima pagina del giornale. Peccato che eventi altrettanto importanti, come la vittoria della Scarpa d'Oro da parte di Ciro Immobile, non siano stati trattati allo stesso modo. Ne ha parlato il fratello dell'attaccante della Lazio, Luigi, che sul proprio profilo Instagram ha attaccato La Gazzetta pubblicando l'edizione di oggi e quella del 2 agosto, il giorno seguente rispetto al traguardo raggiunto dal bomber. Poi ha aggiunto: "Fate un po' voi. In pagina 116 quando vinciamo la Scarpa d'Oro, pagina uno quando c'è da buttare merda. Complimenti vivissimi a questo giornaletto rosa".

