Immobile, non fermarti: Ciro a caccia di record in maglia biancoceleste

Immobile, guai a fermarti. Un comportamento sbagliato di cui si è subito pentito non cancella l’ottimo inizio di campionato. L’attaccante è a 4 gol in Serie A dopo 4 giornate. Cinque in stagione calcolando anche la rete in Nazionale contro la Finlandia. Ciro va, sta tornando ad altissimi livelli e vuole nuovi record. Con la maglia della Lazio è a quota 90, può raggiungere Tommaso Rocchi a 105. Può scavalcarlo già in questa stagione e diventare così il quinto bomber del club di tutti i tempi. Comandano questa speciale classifica Piola, Signori, Chinaglia e Giordano.

