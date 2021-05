Immobile, quanti errori dal dischetto: Ciro comanda (suo malgrado!) la classifica europea

Era una sentenza, ora non lo è più. Ciro Immobile, nella stagione che si appresta a concludersi, si è reso protagonista di troppi errori dal dischetto. Sono stati otto i calci di rigore tirati e la metà, quattro, non sono finiti in rete. Numeri su cui riflettere e che fanno da contraltare a un campionato in cui l'attaccante ha superato per la quarta volta quota venti reti. Il dato, peggiorato ulteriormente dopo l'errore di questa sera contro il Torino, fa in modo che Immobile sia in cima a una classifica che riguarda i cinque migliori campionati. Il bomber della Lazio, riporta Opta, è il giocatore che ha sbagliato più volte dagli undici metri.

