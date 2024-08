Impallomeni sul mercato: "Se Castrovilli è andato alla Lazio..."

Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW per commentare le notizie del giorno, ha detto la sua su Berardi e se può rivelarsi un colpo di mercato: “Sì. Per una fascia medio-alta. È un giocatore molto bravo, ogni anno doveva fare il salto ma è rimasto a Sassuolo. Ha avuto un brutto infortunio ma non può stare in Serie B, è nel giro della Nazionale”. Per spiegare meglio il suo punto di vista, l’ex calciatore ha fatto il paragone con Castrovilli acquistato dalla Lazio: “Se pensiamo che Castrovilli è andato alla Lazio, perché le altre non possono fare lo stesso con lui?”.

