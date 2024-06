Infortunio Mbappé, maschera nuova: ecco quando tornerà a giocare

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Francia deve vincere nell'ultima partita della fase a gironi contro la Polonia, magari segnando anche parecchio, se vuole essere certa di superare il turno da prima del girone e avere un avversario meno ostico agli ottavi di finale di Euro 2024. Proprio per questo Didier Deschamps spera di avere di nuovo a disposizione Kylian Mbappé, di poterlo schierare da titolare e non solo portarlo in panchina com'è successo venerdì contro l'Olanda.

Le sensazioni in vista del match contro la Polonia sono positive. Ieri il futuro attaccante del Real Madrid si è allenato in gruppo, ancora una volta con la maschera per proteggere il naso dopo la sua frattura, ma stavolta una maschera diversa, una versione definitiva che probabilmente vedremo sul volto di Mbappé anche in campo. Secondo L'Equipe, infatti, con questa nuova maschera il giocatore si sente più fiducioso, gli dà meno fastidio, ha una visione migliore e questo gli permetterebbe di giocare.

L'autorevole quotidiano francese si sbilancia e scrive che contro la Polonia l'ormai ex Paris Saint-Germain ci sarà. Deschamps sembra intenzionato a mandarlo in campo dall'inizio, anche perché l'osso si sta ricomponendo e ora i rischi di un nuovo infortunio sono minori. Domani, dunque, Mbappé dovrebbe tornare titolare.