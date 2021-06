Inghilterra - Croazia, tifoso precipita dagli spalti: è in ospedale in gravi condizioni

È successo durante Inghilterra - Croazia, primo match del girone D di Euro 2020. Subito dopo il calcio d'inizio del match, vinto dai britannici 1-0 grazie alla rete di Sterling nella ripresa, un tifoso inglese caduto dagli spalti di Wembley nel tentativo di scavalcare la recinzione che divide il campo dalle tribune sbattendo forte la testa. Come riporta il quotidiano spagnolo As un portavoce dello stadio ha dichiarato: “Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d’inizio della partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Lo spettatore ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la Uefa per garantire che si faccia luce sull’accaduto”.