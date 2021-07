Inghilterra, Maguire: “Non vogliamo fermarci alla semifinale”

Harry Maguire fissa gli obiettivi dell'Inghilterra. Il centrale del Manchester United, autore del gol del 2-0 ieri sera contro l'Ucraina, ha parlato ai microfoni della UEFA. Di seguito le sue parole in vista della semifinale contro la Danimarca: "E' una grande sensazione, è la seconda semifinale consecutiva dopo i mondiali. Non vogliamo fermarci qui, non vogliamo uscire in semifinale come ai mondiali. Siamo contenti dei progressi. Ci siamo parlati nell'intervallo e siamo tornati in campo con la voglia di chiudere questa partita, abbiamo controllato fino alla fine ed è stata una vittoria meritata".