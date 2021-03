Inghilterra, Southgate: "Bisogna vaccinare i calciatori, hanno più possibilità di prendere il virus"

Ha le idee chiare il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate. Come riporta il Daily Mail la sua intenzione è quella di far vaccinare tutti i calciatori visti i rischi di contagio a cui sono esposti: "La nostra campagna vaccinale è stata incredibile, poiché 25 milioni di persone e quasi tutte le persone vulnerabili hanno ricevuto la prima dose, i calciatori devono correre qualche rischio tornando dalle famiglie e molti di loro hanno preso il virus perché hanno lavorato" - ha dichiarato l'allenatore, aggiungendo poi - "Chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri e penso che abbiamo anche un po' di responsabilità nei loro confronti. Non sto in alcun modo suggerendo che avrebbero dovuto avere la priorità rispetto ai lavoratori chiave e degli insegnanti, ma ci stiamo avvicinando al punto in cui diventa accettabile farlo. Il calcio potrebbe far risparmiare il denaro dell’NHS, comprando i vaccini e somministrandoli".