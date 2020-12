Inghilterra, tornano i tifosi negli stadi: stasera 2 mila per l'Arsenal

Da ieri sono tornati gli spettatori negli stadi inglesi. I primi a varcare i cancelli sono stati i tifosi del Carlisle (League Two, quarta serie) nella partita contro il Salford City. Nel fine settimana sarà il turno della Premier League, ma già stasera riapriranno le porte dell'Emirates Stadium per Arsenal - Rapid Vienna: i Gunners potranno contare sulla spinta di 2 mila tifosi. L'Inghilterra è stata divisa dal Governo in tre zone, con la maggior parte del paese incluso in Zona 2, dove è consentito l'ingresso a 2 mila persone oppure al 50% della capienza negli impianti con una capienza inferiore ai 4 mila. In Zona 1 il limite sale a 4 mila, ma al momento soltanto la Cornovaglia (che non ha squadre professionistiche) e alcune isole sono incluse in tale fascia. In Zona 3 (quella di Manchester e Birmingham) le porte restano chiuse e tale misura riguarderà dieci club della massima serie.

