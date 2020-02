Inter, Bonolis: “Siamo carichi per il derby, ci giochiamo lo Scudetto con Lazio e Juve”

Due settimane di fuoco per la Lazio, e non solo. Anche l'Inter e i suoi tifosi sono un subbuglio: domenica c'è il derby. Poi il Napoli in Coppa Italia e proprio i biancocelesti all'Olimpico, è il primo snodo cruciale della stagione. E Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, ha rilasciato qualche dichiarazione a Passioneinter.com: “Come arriva l'Inter al derby? Bene dai. Al di là della squalifica di Bastoni, Conte ha tutta ampia possibilità di scelta. Poi arriva carica, con l'ambizione di poter lottare per lo Scudetto insieme a Lazio e Juventus. Grazie a questo ci sono tutti i presupposti per giocare una grande partita”.

