Inter | Brozovic saluta tutti: "Nessuno più di voi merita di vincere sempre"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcelo Brozovic non è più un giocatore dell'Inter. Il centrocampista croato ha accettato l'offerta dell'Al Nassr in Arabia Saudita (percepirà 10 milioni di euro in tre stagioni). Epic Brozo oggi ha dedicato un post su Instagram ai tifosi nerazzurri che per otto anni lo hanno sostenuto: "Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni! Il vostro (emoticon di un coccodrillo, ndr.)".