Inter, Conte ad Appiano: osserva a distanza in attesa del tampone

L'Inter ha ripreso gli allenamenti individuali ad Appiano Gentile dopo i primi test effettuati sui giocatori. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com i tamponi disponibili erano in numero limitato e sono stati riservati ai calciatori, ai preparatori e ai medici da cui non si può prescindere per queste prime sedute. Il tecnico Antonio Conte è rimasto in attesa, ma nel frattempo ci teneva a fare un salto per osservare i suoi giocatori ed è rimasto a distanza. Il secondo turno di tamponi ci sarà la prossima settimana e in quell'occasione scatterà anche per Conte il test.

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

SERIE A, SPADAFORA SULLA RIPRESA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME