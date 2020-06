Inter, Conte: "Juve e Lazio? Non possiamo sbagliare se vogliamo rompergli le scatole"

Domani l'Inter di Antonio Conte tornerà in campo, dopo aver battuto la Sampdoria, per il match contro il Sassuolo. Alla vigilia della gara, il tecnico Antonio Conte ha parlato della sfida e delle ambizioni della squadra nerazzurra ai microfoni di Inter Tv: "Mi sono trovato in tutte le situazioni in carriera. Chi sta davanti è padrone del proprio destino, gli altri devono aumentare i giri per tenere il passo. Juventus e Lazio hanno fatto meglio di noi vista la classifica e possono sbagliare di più. Per noi ogni gara è quella della vita, non abbiamo margini di errore se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine".

