Inter, Conte: “La Lazio ha l’obiettivo di combattere fino all’ultimo”

La Lazio ottiene un'altra fantastica vittoria, e riesce ad accorciare sull'Inter che invece non va oltre il pareggio con l'Atalanta. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte è Intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il match: "Stiamo cercando di ricostruire e di essere credibili quest'anno, per cercare di stare lì, di combattere, di far sì che il campionato non finisca a dicembre. Questo è l'obiettivo dell'Inter, della Lazio e dell'Atalanta".

