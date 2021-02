Inter, Conte: "Lazio squadra fisica e di qualità, prepariamoci a una gara difficile"

Manca sempre meno al big match tra Inter e Lazio. In conferenza stampa Antonio Conte ha parlato del match con i biancocelesti: "Stanno facendo molto bene, hanno giocatori fisici e qualitativi, vengono da un filotto importante di vittorie e perciò sarà un bel test per noi. Dovremo prepararci a una partita difficile, ma anche stimolante. Se ci sarà Vidal? Arturo non è in gruppo, deve ancora cercare la migliore condizione, soffre da qualche settimana degli acciacchi. Salto di qualità che non arriva? Io guardo alla mia gestione e penso che in un anno e mezzo l'Inter sia cresciuta in maniera importante riacquistando credibilità anche a livello internazionale. Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma ci stiamo lavorando. Dobbiamo crescere ancora sotto tutti i punti di vista. I nostri avversari ci rispettano, ma serve ancora tempo per colmare tutte le lacune. Sono stati fatti comunque passi da gigante, ma non ci siamo ancora".

LE SCUSE - "Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino, c'è stato un risvolto mediatico importante. So che la verità l'hanno vista e e sentita tutti, per me è importante. Detto questo noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni becere".