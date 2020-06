Inter, Conte: “Non mi accontento mai. Tifosi allo stadio? Ne abbiamo bisogno”

Intervistato dall’emittente televisiva cinese PP Sport, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha analizzato i primi mesi in nerazzurro, dichiarandosi pronto per ripartire: “Ho avuto l'opportunità di rivedere i primi 7 mesi, andare in profondità sulla nostra rosa, le cose negative e le positive. Se devo trovare un lato positivo in questa emergenza è il tempo per focalizzarmi e cercare gli aspetti per migliorare l'Inter. Chiedo sempre di alzare l'asticella, io per primo non mi accontento. Tifosi allo stadio? Senza pubblico è un calcio monco, facciamo fronte all'emergenza sperando che tornino presto i tifosi”.

