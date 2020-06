Calciomercato, Godin ai saluti con l'Inter: Marotta studia Kumbulla

Per un Godin sull’uscio di Appiano, c’è un Kumbulla (in passato seguito pure dalla Juve) in trepida attesa. La stella uruguaiana, arrivata a Milano solo un anno fa, ha voglia di cambiare aria, col Lione pronto a offrirgli quella titolarità persa con Conte. Ecco allora che il difensore del Verona, classe 2000, resta l’identikit preferito in casa Inter per rinforzare il reparto arretrato in caso di cessioni. Per tanti motivi. Intanto per l’età, che consentirebbe al club di avere un giocatore in più nella rosa bloccata. Poi per l’abitudine a giocare a tre e in più posizioni, come dimostrato sotto la guida di Juric. E poi anche per l’aspetto economico: il Verona vuole almeno 25 milioni, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Marotta ne valuta il profilo e la strategia per battere la concorrenza della Lazio, disposta ad avvicinarsi ad una cifra vicina ai 20 milioni. All'Inter è una situazione in divenire, in attesa del saluto dello sceriffo.