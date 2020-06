Lazio, Mauri: “Scudetto? Fondamentali le prime due partite”

Ripresa alle porte, la Lazio non può permettersi passi falsi. Ai microfoni di soccermagazine.it, ha parlato l'ex biancoceleste Mauri: "Indubbiamente sarà una ripresa diversa da come avevamo lasciato il campionato, perché sicuramente ci saranno delle condizioni fisiche non ottimali in quanto non si è potuta fare neanche un’amichevole. Si giocherà ogni 3 giorni e quindi il rischio di infortunio sarà più alto, soprattutto dopo 3 mesi di inattività è come fare le prime partite amichevoli d’estate. Non si sa mai come possono finire, che tipo di lavoro hanno fatto gli allenatori e quanto ci metterà la squadra ad entrare realmente in condizione".

SCUDETTO - "Juventus e Inter, al di là di essere abituate a giocare ogni 3 giorni – e ultimamente lo era anche la Lazio con l’Europa League – hanno una rosa più ampia e alla lunga potranno cambiare giocatori e titolari, dando riposo a quelli che magari saranno un po’ più stanchi o avranno dei piccoli acciacchi. La Lazio è una squadra che si conosce a memoria e secondo me conteranno tanto i risultati delle prime due partite, perché giocherà a Bergamo con l’Atalanta e in casa con la Fiorentina e da qui si potrebbe ricreare l’entusiasmo che c’era poco prima della sosta per il Covid. Se riesce a ripartire così allora potrà veramente giocarsela per lo scudetto.