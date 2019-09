Inter, Conte: "Prossime sette partite tutte impegnative, avremo la Lazio..."

La Lazio è considerata da tutti gli addetti ai lavori una seria candidata al posto in Champions League. Antonio Conte in conferenza stampa ha citato la squadra biancoceleste come una delle avversarie più ostiche che affronterà la sua Inter nelle prossime partite. Infatti a una domanda in cui veniva ricordato che prima della sosta di ottobre il calendario prevede le sfide a Milan e Juventus, il tecnico nerazzurro ha così risposto: "Le prossime sette partite saranno tutte molto impegnative. Oltre a Milan e Juventus ci sarà la partita con la Lazio, quella col Barcellona, con l'Udinese, a Marassi con la Sampdoria non è semplice, avremo anche la prima partita di Champions. La cosa migliore è pensare di partita in partita, affrontandola al massimo della concentrazione".

