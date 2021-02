Inter, contusione al ginocchio per Vidal: le condizioni

Nella gara di ieri vinta dall'Inter contro la Fiorentina Arturo Vidal ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo per infortunio al ginocchio. Il cileno non ci sarà certamente nel ritorno della sfida di Coppa Italia contro la Juventus, anche perché squalificato, ed è in forse anche per il macth contro la Lazio. Il calciatore verrà monitorato nei prossimi giorni, questo il comunicato della società in merito: "Arturo Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter a causa di una contusione al ginocchio sinistro".

Calisti: "Lazio nettamente più forte del Cagliari, ma è una partita insidiosa"

FORMELLO - Lazio, Radu verso il forfait. Tocca a Hoedt, Caicedo a parte

TORNA ALLA HOMEPAGE