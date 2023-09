Inter, è già scontro con Sanchez: il cileno l'ha combinata grossa

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Continua ad essere burrascoso il rapporto tra Alexis Sanchez e l'Inter, anche nella seconda avventura in nerazzurro del cileno. Secondo quanto svelato da Sportmediaset, nella giornata di sabato il cileno si è regolarmente allenato con la sua Nazionale e sarà in campo per uno spezzone di gara contro la Colombia dopo aver saltato la gara contro l'Uruguay. L'Inter tuttavia non ha nascosto la propria irritazione per come Sanchez ha gestito la vicenda, visto che al giocatore era stato caldamente consigliato di non andare in Nazionale, così da restare a Milano per recuperare sotto ogni punto di vista, anche quello della condizione fisica.

I dirigenti dell'Inter avevano parlato a lungo con Sanchez, spiegandogli in tutti i modi che sarebbe stata cosa buona e giusta restare ad Appiano. Il club si è anche messo in contatto con lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione, senza però trovare aperture. Ma soprattutto, senza trovare la sponda del giocatore, che infatti è partito anche se un giorno dopo rispetto ai compagni. Per quanto riguarda i problemi di anemia e delle emoglobine, il club era già a conoscenza di tutto, visto che Sanchez ne soffriva già ai tempi di Conte