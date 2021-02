Inter - Genoa, Lukaku gol lampo: ma il record resta a Leao

Ancora un gol lampo in Serie A. Dopo Leao, a segno dopo soli 6' il 20 dicembre scorso e Lozano dopo 9' il 24 gennaio, ecco Lukaku. Il bomber dell'Inter porta in vantaggio i suoi dopo 32'' contro il Genoa a San Siro. Il gol più veloce in Serie A resta dunque quello del milanista Leao a segno per l'esattezza dopo 6 secondi e 76 centesimi contro il Sassuolo. Poi Paolo Poggi: in gol dopo 8 secondi durante Fiorentina-Piacenza 1-3 del 2/12/2001 e anche Marco Branca, in gol dopo 9 secondi durante Udinese-Fiorentina 4-0 del 10/1/1993.